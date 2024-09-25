Иностранцы заваливают Россию заявками на обмен заблокированными активами

Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена российских замороженных активов. Об этом рассказал замглавы Минфина России Иван Чебесков. Речь идет о механизме, который был принят в прошлом году: россияне могут получить компенсацию до 100 тысяч рублей за свои активы, которые были заморожены на Западе.
«Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами», — передают «Известия» слова Чебескова. Первый этап обмена завершился 12 августа, за этот период с Запада было возвращено компенсаций на 8 млрд рублей.
Запад принял решение о заморозке активов Россиян в ответ на начало спецоперации на Украине. Доходы от этих активов было решено направлять на Украину для закупки оружия.
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