Иностранцы заваливают Россию заявками на обмен заблокированными активами

Замминистра финансов Чебесков: иностранные инвесторы хотят обменять активы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин заявил о заявках на обмен замороженных активов с иностранцами Фото:

Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена российских замороженных активов. Об этом рассказал замглавы Минфина России Иван Чебесков. Речь идет о механизме, который был принят в прошлом году: россияне могут получить компенсацию до 100 тысяч рублей за свои активы, которые были заморожены на Западе.

«Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами», — передают «Известия» слова Чебескова. Первый этап обмена завершился 12 августа, за этот период с Запада было возвращено компенсаций на 8 млрд рублей.

Запад принял решение о заморозке активов Россиян в ответ на начало спецоперации на Украине. Доходы от этих активов было решено направлять на Украину для закупки оружия.

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Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена российских замороженных активов. Об этом рассказал замглавы Минфина России Иван Чебесков. Речь идет о механизме, который был принят в прошлом году: россияне могут получить компенсацию до 100 тысяч рублей за свои активы, которые были заморожены на Западе. «Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами», — передают «Известия» слова Чебескова. Первый этап обмена завершился 12 августа, за этот период с Запада было возвращено компенсаций на 8 млрд рублей. Запад принял решение о заморозке активов Россиян в ответ на начало спецоперации на Украине. Доходы от этих активов было решено направлять на Украину для закупки оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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