Иностранцы заваливают Россию заявками на обмен заблокированными активами

Замминистра финансов Чебесков: иностранные инвесторы хотят обменять активы РФ

25 сентября 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Минфин заявил о заявках на обмен замороженных активов с иностранцами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена российских замороженных активов. Об этом рассказал замглавы Минфина России Иван Чебесков. Речь идет о механизме, который был принят в прошлом году: россияне могут получить компенсацию до 100 тысяч рублей за свои активы, которые были заморожены на Западе. «Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами», — передают «Известия» слова Чебескова. Первый этап обмена завершился 12 августа, за этот период с Запада было возвращено компенсаций на 8 млрд рублей. Запад принял решение о заморозке активов Россиян в ответ на начало спецоперации на Украине. Доходы от этих активов было решено направлять на Украину для закупки оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена российских замороженных активов. Об этом рассказал замглавы Минфина России Иван Чебесков. Речь идет о механизме, который был принят в прошлом году: россияне могут получить компенсацию до 100 тысяч рублей за свои активы, которые были заморожены на Западе. «Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами», — передают «Известия» слова Чебескова. Первый этап обмена завершился 12 августа, за этот период с Запада было возвращено компенсаций на 8 млрд рублей. Запад принял решение о заморозке активов Россиян в ответ на начало спецоперации на Украине. Доходы от этих активов было решено направлять на Украину для закупки оружия.