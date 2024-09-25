Глава Губахи повышает зарплату себе и подчиненным

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Конференция, посвященная новому сезону театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Пермь, лазейкин николай
С 1 октября зарплата Николая Лазейкина вырастет Фото:

Зарплата главы Губахинского муниципального округа Пермского края Николая Лазейкина с 1 октября вырастет на 5%. Это следует из проекта решения думы муниципалитета (имеется в распоряжении URA.RU), в котором поясняется, что индексация зарплат чиновника и его подчиненных проводится «в целях обеспечения социальных гарантий».

«В целях обеспечения социальных гарантий и в связи с принятием решения об индексации заработной платы муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности в Губахинском муниципальном округе с 1 октября 2024 года на 4,9%, размеры должностных окладов и окладов за классный чин приводятся в соответствие», — сказано в пояснительной записке.

Так, должностной оклад Лазейкина с 1 октября составит 32 600 рублей. В таком же размере предлагается установить должностной оклад председателя думы муниципалитета Константина Поролло. Очередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрят указанный вопрос, состоится 26 сентября. URA.RU рассказывало. Что с 1 октября вырастут зарплаты главы Краснокамского округа Игоря Быкариза и сотрудников окружной администрации.

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Зарплата главы Губахинского муниципального округа Пермского края Николая Лазейкина с 1 октября вырастет на 5%. Это следует из проекта решения думы муниципалитета (имеется в распоряжении URA.RU), в котором поясняется, что индексация зарплат чиновника и его подчиненных проводится «в целях обеспечения социальных гарантий». «В целях обеспечения социальных гарантий и в связи с принятием решения об индексации заработной платы муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности в Губахинском муниципальном округе с 1 октября 2024 года на 4,9%, размеры должностных окладов и окладов за классный чин приводятся в соответствие», — сказано в пояснительной записке. Так, должностной оклад Лазейкина с 1 октября составит 32 600 рублей. В таком же размере предлагается установить должностной оклад председателя думы муниципалитета Константина Поролло. Очередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрят указанный вопрос, состоится 26 сентября. URA.RU рассказывало. Что с 1 октября вырастут зарплаты главы Краснокамского округа Игоря Быкариза и сотрудников окружной администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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