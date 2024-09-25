Глава Губахи повышает зарплату себе и подчиненным

25 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

С 1 октября зарплата Николая Лазейкина вырастет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Зарплата главы Губахинского муниципального округа Пермского края Николая Лазейкина с 1 октября вырастет на 5%. Это следует из проекта решения думы муниципалитета (имеется в распоряжении URA.RU), в котором поясняется, что индексация зарплат чиновника и его подчиненных проводится «в целях обеспечения социальных гарантий». «В целях обеспечения социальных гарантий и в связи с принятием решения об индексации заработной платы муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности в Губахинском муниципальном округе с 1 октября 2024 года на 4,9%, размеры должностных окладов и окладов за классный чин приводятся в соответствие», — сказано в пояснительной записке. Так, должностной оклад Лазейкина с 1 октября составит 32 600 рублей. В таком же размере предлагается установить должностной оклад председателя думы муниципалитета Константина Поролло. Очередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрят указанный вопрос, состоится 26 сентября. URA.RU рассказывало. Что с 1 октября вырастут зарплаты главы Краснокамского округа Игоря Быкариза и сотрудников окружной администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплата главы Губахинского муниципального округа Пермского края Николая Лазейкина с 1 октября вырастет на 5%. Это следует из проекта решения думы муниципалитета (имеется в распоряжении URA.RU), в котором поясняется, что индексация зарплат чиновника и его подчиненных проводится «в целях обеспечения социальных гарантий». «В целях обеспечения социальных гарантий и в связи с принятием решения об индексации заработной платы муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности в Губахинском муниципальном округе с 1 октября 2024 года на 4,9%, размеры должностных окладов и окладов за классный чин приводятся в соответствие», — сказано в пояснительной записке. Так, должностной оклад Лазейкина с 1 октября составит 32 600 рублей. В таком же размере предлагается установить должностной оклад председателя думы муниципалитета Константина Поролло. Очередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрят указанный вопрос, состоится 26 сентября. URA.RU рассказывало. Что с 1 октября вырастут зарплаты главы Краснокамского округа Игоря Быкариза и сотрудников окружной администрации.