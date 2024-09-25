В ХМАО жители жалуются на холод в квартирах после включения отопления

Жители Югорска мерзнут в квартирах из-за холодных батарей. Югорчане оставляют заявки диспетчеру, но ситуация не меняет. Об этом они сообщили в городском паблике «ЧП I Югорска и Советского района (Новости ХМАО).
«Что творится с отоплением в городе? Батареи холодные! С воскресенья делаем заявки, но никто так и не пришел», — возмущаются местные жители.
В Югорскэнергогазе ответили, что на городских сетях отопление исправно поступает к жилым домам. «Все котельные запущены. Работают в штатном режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе коммунального предприятия.
Директор управляющей компании «Северное ЖЭУ» Линар Зинатуллин отметил, что в большинстве случаев причиной холодных батарей является завоздушивание системы отопления. «В квартирах жилых домов, где стоят краны Маевского, жители могут сами развоздушить радиаторы. Если нет возможности выполнить эти работы, мы круглосуточно принимаем заявки через единую диспетчерскую службу по телефону 7-88-07. Сантехники управляющей компании развоздушивают систему на общедомовых сетях. На некоторые дома выезжают неоднократно. Стараемся оперативно отработать все моменты», — рассказал URA.RU Зинатуллин.
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