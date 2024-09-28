Под Екатеринбургом тайно открыли гигантскую фабрику Козицына, теперь ждут передела на рынке питания

В Верхней Пышме запустили крупнейшее на Урале производство готовой еды

29 сентября 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (слева) посетил объект в середине недели Фото: Анна Майорова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) заработала «Фабрика здорового питания» — крупнейшая на Урале в своем роде. Как стало известно URA.RU, полуторжественная церемония прошла 25 сентября, на ней присутствовали бизнесмен Андрей Козицын, владеющий 90% предприятия, губернатор Евгений Куйвашев, представители областной и екатеринбургской власти. О церемонии не сообщили ни пресс-служба правительства, ни сама фабрика. «Решено не афишировать», — объяснил один из источников агентства. Другой собеседник уточнил, что на производственные мощности фабрика выйдет примерно в ноябре. На ней будут перерабатываться овощи, мясо, птица и рыба, производиться готовые блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия. Планируемый объем производства — 35 тонн еды в сутки. Третий источник URA.RU — близкий к структурам власти — высказал предположение, что «Фабрика здорового питания» в обозримой перспективе будет претендовать на работу со школами Екатеринбурга. «Еще у [экс-мэра Александра] Высокинского была идея создать фабрику-кухню, которая обеспечивала бы едой все городские школы», — вспомнил он. И спрогнозировал конфликты в случае такого развития событий: ведь екатеринбургский рынок школьного питания уже поделен между несколькими кланами. А четвертый собеседник — из числа внимательно наблюдающих госслужащих — считает, что со временем «Фабрика здорового питания» вытеснит магазины «Жизньмарт» экс-депутата заксо Ивана Зайченко. Зайченко в беседе с URA.RU отказался комментировать это сейчас, поскольку пока не располагает полной информацией по теме. По словам второго источника, обе версии несостоятельны. «Насколько я знаю, выходить с продукцией в школы не планируется, поскольку маржинальность у этого бизнеса очень низкая. Есть лишь намерение поработать с учреждениями здравоохранения. Другое перспективное направление — курорты Краснодарского края, где с существуют некоторые проблемы с качественным продовольствием», — уточнил собеседник. Он также отметил, что цели создавать сеть типа «Жизньмарта» на текущий момент нет. «При этом допускаю, что „Фабрика здорового питания“ может стать одним из поставщиков», — отметил источник. В то же время ранее гендиректор фабрики Юлия Багмут заявляла о планах расширять собственную сеть кафе. Корреспондент направил ей просьбу прокомментировать ситуацию и курсирующие слухи. Ответ ожидается. Багмут принадлежит 10% в ООО. Ранее она руководила УК «Ресторация USTA». С журналистами она ранее делилась, что предложила Козицыну открыть производство еды в конце 2021 года. Реализовывать проект начали в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) заработала «Фабрика здорового питания» — крупнейшая на Урале в своем роде. Как стало известно URA.RU, полуторжественная церемония прошла 25 сентября, на ней присутствовали бизнесмен Андрей Козицын, владеющий 90% предприятия, губернатор Евгений Куйвашев, представители областной и екатеринбургской власти. О церемонии не сообщили ни пресс-служба правительства, ни сама фабрика. «Решено не афишировать», — объяснил один из источников агентства. Другой собеседник уточнил, что на производственные мощности фабрика выйдет примерно в ноябре. На ней будут перерабатываться овощи, мясо, птица и рыба, производиться готовые блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия. Планируемый объем производства — 35 тонн еды в сутки. Третий источник URA.RU — близкий к структурам власти — высказал предположение, что «Фабрика здорового питания» в обозримой перспективе будет претендовать на работу со школами Екатеринбурга. «Еще у [экс-мэра Александра] Высокинского была идея создать фабрику-кухню, которая обеспечивала бы едой все городские школы», — вспомнил он. И спрогнозировал конфликты в случае такого развития событий: ведь екатеринбургский рынок школьного питания уже поделен между несколькими кланами. А четвертый собеседник — из числа внимательно наблюдающих госслужащих — считает, что со временем «Фабрика здорового питания» вытеснит магазины «Жизньмарт» экс-депутата заксо Ивана Зайченко. Зайченко в беседе с URA.RU отказался комментировать это сейчас, поскольку пока не располагает полной информацией по теме. По словам второго источника, обе версии несостоятельны. «Насколько я знаю, выходить с продукцией в школы не планируется, поскольку маржинальность у этого бизнеса очень низкая. Есть лишь намерение поработать с учреждениями здравоохранения. Другое перспективное направление — курорты Краснодарского края, где с существуют некоторые проблемы с качественным продовольствием», — уточнил собеседник. Он также отметил, что цели создавать сеть типа «Жизньмарта» на текущий момент нет. «При этом допускаю, что „Фабрика здорового питания“ может стать одним из поставщиков», — отметил источник. В то же время ранее гендиректор фабрики Юлия Багмут заявляла о планах расширять собственную сеть кафе. Корреспондент направил ей просьбу прокомментировать ситуацию и курсирующие слухи. Ответ ожидается. Багмут принадлежит 10% в ООО. Ранее она руководила УК «Ресторация USTA». С журналистами она ранее делилась, что предложила Козицыну открыть производство еды в конце 2021 года. Реализовывать проект начали в 2022 году.