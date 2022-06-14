14 июня 2022

Козицын построит под Екатеринбургом фабрику еды за 2 млрд

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , козицын андрей
Андрей Козицын — основной владелец «Фабрики здорового питания» Фото:

В Верхней Пышме появится огромная фабрика по производству готовых блюд и полуфабрикатов. Стоимость проекта — порядка двух миллиардов рублей, сообщила совладелец ООО «Фабрика здорового питания» Юлия Багмут. Держателем 90% ООО является гендиректор УГМК Андрей Козицын.

«В Москве подобные производства сейчас очень востребованы, там порядка 25 фабрик. Я слетала в Казань и Красноярск, посмотрела, как работают фабрики там, которые открывались под эгидой Универсиад, — приводит слова Багмут „Коммерсант-Урал“. — Нашу фабрику мы планируем производительностью 35 т в сутки полуфабрикатов и готовой еды. С многофункциональными цехами, профессиональным упаковочным оборудованием».

Фабрику планируется возвести на месте хлебокомбината. Проект строительства готовят к госэкспертизе. Запуск производства намечен на 2024 год. «Фабрику здорового питания» зарегистрировали в сентябре 2021 года.

Фабрику планируют запустить в 2024 году
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Авторы проекта намерены создать 360 рабочих мест
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В Верхней Пышме появится огромная фабрика по производству готовых блюд и полуфабрикатов. Стоимость проекта — порядка двух миллиардов рублей, сообщила совладелец ООО «Фабрика здорового питания» Юлия Багмут. Держателем 90% ООО является гендиректор УГМК Андрей Козицын. «В Москве подобные производства сейчас очень востребованы, там порядка 25 фабрик. Я слетала в Казань и Красноярск, посмотрела, как работают фабрики там, которые открывались под эгидой Универсиад, — приводит слова Багмут „Коммерсант-Урал“. — Нашу фабрику мы планируем производительностью 35 т в сутки полуфабрикатов и готовой еды. С многофункциональными цехами, профессиональным упаковочным оборудованием». Фабрику планируется возвести на месте хлебокомбината. Проект строительства готовят к госэкспертизе. Запуск производства намечен на 2024 год. «Фабрику здорового питания» зарегистрировали в сентябре 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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