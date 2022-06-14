Козицын построит под Екатеринбургом фабрику еды за 2 млрд

15 июня 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Андрей Козицын — основной владелец «Фабрики здорового питания» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Пышме появится огромная фабрика по производству готовых блюд и полуфабрикатов. Стоимость проекта — порядка двух миллиардов рублей, сообщила совладелец ООО «Фабрика здорового питания» Юлия Багмут. Держателем 90% ООО является гендиректор УГМК Андрей Козицын. «В Москве подобные производства сейчас очень востребованы, там порядка 25 фабрик. Я слетала в Казань и Красноярск, посмотрела, как работают фабрики там, которые открывались под эгидой Универсиад, — приводит слова Багмут „Коммерсант-Урал“. — Нашу фабрику мы планируем производительностью 35 т в сутки полуфабрикатов и готовой еды. С многофункциональными цехами, профессиональным упаковочным оборудованием». Фабрику планируется возвести на месте хлебокомбината. Проект строительства готовят к госэкспертизе. Запуск производства намечен на 2024 год. «Фабрику здорового питания» зарегистрировали в сентябре 2021 года. Фабрику планируют запустить в 2024 году Фото: проект Авторы проекта намерены создать 360 рабочих мест Фото: проект Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Верхней Пышме появится огромная фабрика по производству готовых блюд и полуфабрикатов. Стоимость проекта — порядка двух миллиардов рублей, сообщила совладелец ООО «Фабрика здорового питания» Юлия Багмут. Держателем 90% ООО является гендиректор УГМК Андрей Козицын. «В Москве подобные производства сейчас очень востребованы, там порядка 25 фабрик. Я слетала в Казань и Красноярск, посмотрела, как работают фабрики там, которые открывались под эгидой Универсиад, — приводит слова Багмут „Коммерсант-Урал“. — Нашу фабрику мы планируем производительностью 35 т в сутки полуфабрикатов и готовой еды. С многофункциональными цехами, профессиональным упаковочным оборудованием». Фабрику планируется возвести на месте хлебокомбината. Проект строительства готовят к госэкспертизе. Запуск производства намечен на 2024 год. «Фабрику здорового питания» зарегистрировали в сентябре 2021 года.