29 сентября 2024

В ХМАО водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку из-за невыплат зарплат
В Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку из-за невыплат зарплат Фото:

Сотрудники компании «ЗапСибАвто» в Пыть-Яхе (ХМАО) устроили забастовку и перестали возить пассажиров по городским маршрутам из-за невыплаты зарплат. Для решения проблемы мэрия создала оперативную рабочую группу.

«В первой половине дня мы получили информацию о том, что сотрудники компании „ЗапСибАвто“, которая осуществляет пассажирские перевозки в нашем городе, а именно конкретно водители, не получают оплату от своего руководства. Мы оперативно связались с руководством компании и с водительским составом», — рассказал мэр Дмитрий Горбунов, видео с комментарием главы размещено на официальном сайте администрации.

Мэрия сформировала рабочую группу для решения вопроса и недопущения транспортного коллапса в городе. Горбунов призвал жителей обращаться в администрацию, если на каких-либо маршрутах не будет перевозчиков.

Источник URA.RU в политистеблишменте Пыть-Яха недоумевает сложившейся ситуацией. «Буквально полторы недели назад водители публично объявляли о том, что собираются провести забастовку из-за проблем с выплатами зарплаты. Тогда мэрия собирала все заинтересованные стороны на разговор. Но ситуация по всей видимости так и не была разрешена. А чиновники не смогли ее проконтролировать и не допустить срыва перевозок общественным транспортом», — резюмирует инсайдер.

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Сотрудники компании «ЗапСибАвто» в Пыть-Яхе (ХМАО) устроили забастовку и перестали возить пассажиров по городским маршрутам из-за невыплаты зарплат. Для решения проблемы мэрия создала оперативную рабочую группу. «В первой половине дня мы получили информацию о том, что сотрудники компании „ЗапСибАвто“, которая осуществляет пассажирские перевозки в нашем городе, а именно конкретно водители, не получают оплату от своего руководства. Мы оперативно связались с руководством компании и с водительским составом», — рассказал мэр Дмитрий Горбунов, видео с комментарием главы размещено на официальном сайте администрации. Мэрия сформировала рабочую группу для решения вопроса и недопущения транспортного коллапса в городе. Горбунов призвал жителей обращаться в администрацию, если на каких-либо маршрутах не будет перевозчиков. Источник URA.RU в политистеблишменте Пыть-Яха недоумевает сложившейся ситуацией. «Буквально полторы недели назад водители публично объявляли о том, что собираются провести забастовку из-за проблем с выплатами зарплаты. Тогда мэрия собирала все заинтересованные стороны на разговор. Но ситуация по всей видимости так и не была разрешена. А чиновники не смогли ее проконтролировать и не допустить срыва перевозок общественным транспортом», — резюмирует инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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