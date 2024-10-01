Эксперты назвали, за каких женщин голосуют россияне на выборах

Россияне предпочитают голосовать на выборах за блондинок, а самого молодого кандидата-женщину выдвинула «Партия пенсионеров». Это выяснилось в ходе исследования комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Доклад представила политконсультант Анастасия Павлюченкова.
«Женщины участвовали в выборах высших должностных лиц только в семи регионах из 21, в выборах 11 парламентов из 13. Избирались в одном из трех округов, где проходили дополнительные выборы в Госдуму», — объявила Павлюченкова.
Так, среди всех избранных в региональные парламенты женщин в 2024 году 26 оказались блондинками, 12 — русыми, 12 — брюнетками, 11 — шатенками и одна — рыжей. В рейтинге учитывались победительницы исключительно в одномандатных округах.
Партией, выдвинувший на выборы наибольшее количество женщин, стала ЛДПР (66). На втором месте — «Единая Россия» (63). Тройку лидеров замыкает КПРФ (49). Лучше всего избираются женщины от «Справедливой России» — 19,9% от количества выдвинутых. Самого молодого кандидата выдвинула партия «Пенсионеров».
Эксперты также выделили регионы, где лучше всего избирались женщины в 2024 году. В топ вошли Москва (42,2%), Вологодская область (26,3%), Республика Алтай (23,3%), Республика Марий Эл (17,9%) и Хабаровский край (12,5%).
Авторы исследования представили типичный портрет женщины-депутата по итогам 2024 года:
• блондинка;
• поколение Х;
• избрана от партии «Единая Россия»;
• посты в социальных сетях про СВО, встречи с
жителями и социальную повестку;
• присоединение к авторитету губернатора, президента или лидеров общественного мнения.
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