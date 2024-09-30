30 сентября 2024

В Тюменской области овчарка без намордника покусала женщину за лицо и спину

В Тюменской области хозяева собаки заплатят пострадавшей женщине 120 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За поведение собаки заплатят ее хозяева
За поведение собаки заплатят ее хозяева Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) владельцы овчарки заплатят 120 000 рублей женщине, которую их собака покусала за лицо и спину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В июле 56-летняя женщина шла по улице в селе Старый Кавдык Ялуторовского района, навстречу ей двигалась семейная пара с овчаркой. Собака была на поводке, но без намордника. Пес вырвался из ошейника, набросился на прохожую и укусил ее за щеку и спину», — рассказали в ведомстве.

Суд встал на сторону пострадавшей. Владельцы собаки должны выплатить ей 120 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) владельцы овчарки заплатят 120 000 рублей женщине, которую их собака покусала за лицо и спину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В июле 56-летняя женщина шла по улице в селе Старый Кавдык Ялуторовского района, навстречу ей двигалась семейная пара с овчаркой. Собака была на поводке, но без намордника. Пес вырвался из ошейника, набросился на прохожую и укусил ее за щеку и спину», — рассказали в ведомстве. Суд встал на сторону пострадавшей. Владельцы собаки должны выплатить ей 120 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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