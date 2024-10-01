В Киеве признали, что из-за Зеленского Украина потеряла важного союзника

Депутат Рады Дубинский: политика Зеленского приводит к потере западных партнеров

01 октября 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде Украины раскритиковали Владимира Зеленского за его политику, в связи с которой он теряет поддержку Запада Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Текущая политика украинского лидера Владимира Зеленского является тупиковой, о чем говорит тот факт, что все больше стран Запада начинают выступать за мирный план по Украине, предложенный Бразилией и Китаем. С таким тезисом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он отметил, что поддержка Швейцарией данного плана только подтверждает его предположения. «Швейцарская поддержка мирного плана Китая-Бразилии — вещь закономерная. Выступив партнером в украинском „мирном саммите“, швейцарцы стали подельниками Владимира Зеленского, который всех кинул, так как не планировал никаких переговоров с Россией по итогам саммита, а использовал его как военную хитрость. <…> Второй раз эта его афера не пройдет», — подчеркнул Александр Дубинский. Его слова передает РИА Новости. Украинский политик, который в настоящий момент обвиняется Киевом в госизмене, добавил, что Швейцария только одна из многих, кто постепенно будет выступать за разрешение украинского конфликта мирным путем. Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам китайских представителей, должна помочь в разрешении украинского кризиса. Швейцария поддержала мирную инициативу такого характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Текущая политика украинского лидера Владимира Зеленского является тупиковой, о чем говорит тот факт, что все больше стран Запада начинают выступать за мирный план по Украине, предложенный Бразилией и Китаем. С таким тезисом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он отметил, что поддержка Швейцарией данного плана только подтверждает его предположения. «Швейцарская поддержка мирного плана Китая-Бразилии — вещь закономерная. Выступив партнером в украинском „мирном саммите“, швейцарцы стали подельниками Владимира Зеленского, который всех кинул, так как не планировал никаких переговоров с Россией по итогам саммита, а использовал его как военную хитрость. <…> Второй раз эта его афера не пройдет», — подчеркнул Александр Дубинский. Его слова передает РИА Новости. Украинский политик, который в настоящий момент обвиняется Киевом в госизмене, добавил, что Швейцария только одна из многих, кто постепенно будет выступать за разрешение украинского конфликта мирным путем. Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам китайских представителей, должна помочь в разрешении украинского кризиса. Швейцария поддержала мирную инициативу такого характера.