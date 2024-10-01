Власти Соликамска вводят новые выплаты для привлечения врачей в больницы

В Соликамске для молодых врачей ввели выплату в размере 1,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые специалисты будут получать выплату в размере 1,5 млн рублей
Молодые специалисты будут получать выплату в размере 1,5 млн рублей Фото:

В Соликамском округе Пермского края для решения проблемы с нехваткой врачей власти ввели новые меры поддержки. По словам главы округа Александра Русанова, молодые специалисты будут получать единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей.

«На каждой встрече с жителями Соликамска часто обсуждается проблема нехватки врачей в медицинских учреждениях округа. Поэтому мы расширяем меры поддержки нашим врачам. Выплату в размере 1,5 млн рублей смогут получить врачи не старше 35 лет», — заявил Русанов.

Также, по словам чиновника, выплату получат врачи «остродефицитных и наиболее востребованных специальностей», которые трудоустроятся в госучреждения здравоохранения в Соликамске. При этом указанные меры поддержки не коснутся врачей, которые уже получали единовременную компенсацию и соцвыплату на приобретение (строительство) жилья.

URA.RU рассказывало, что в поликлиниках и больницах Соликамского округа острая нехватка врачей различных специальностей, а также медсестер. Так, горбольнице в Соликамске нужны врач-специалист, неонатолог, онколог, пульмонолог, терапевт, эндокринолог, невролог, уролог, офтальмолог.

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В Соликамском округе Пермского края для решения проблемы с нехваткой врачей власти ввели новые меры поддержки. По словам главы округа Александра Русанова, молодые специалисты будут получать единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. «На каждой встрече с жителями Соликамска часто обсуждается проблема нехватки врачей в медицинских учреждениях округа. Поэтому мы расширяем меры поддержки нашим врачам. Выплату в размере 1,5 млн рублей смогут получить врачи не старше 35 лет», — заявил Русанов. Также, по словам чиновника, выплату получат врачи «остродефицитных и наиболее востребованных специальностей», которые трудоустроятся в госучреждения здравоохранения в Соликамске. При этом указанные меры поддержки не коснутся врачей, которые уже получали единовременную компенсацию и соцвыплату на приобретение (строительство) жилья. URA.RU рассказывало, что в поликлиниках и больницах Соликамского округа острая нехватка врачей различных специальностей, а также медсестер. Так, горбольнице в Соликамске нужны врач-специалист, неонатолог, онколог, пульмонолог, терапевт, эндокринолог, невролог, уролог, офтальмолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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