Крупнейший пермский перевозчик объяснил неработающие кондиционеры в автобусах

В МУП «Пермгорэлектротранс» подтвердили единичные случаи неисправности систем кондиционирования в автобусах. Однако перевозчик старается оперативно устранять неполадки. Ранее пассажиры пожаловались на жару в ряде транспортных средств перевозчика.
"Отмечаются единичные случаи выхода из строя систем кондиционирования в подвижном составе. В каждом случае предприятие оперативно принимает необходимые меры. В рамках гарантийных обязательств ведется системная работа с заводом-изготовителем. Кроме того, проводится диагностика оборудования силами собственных технических специалистов, а также необходимые ремонтные работы", — рассказали URA.RU в МУП "Пермгорэлектротранс".
Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. В список вошли также маршруты, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», — №3 и №36.
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