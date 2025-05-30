Крупнейший пермский перевозчик объяснил неработающие кондиционеры в автобусах

Пермгорэлектротранс: кондиционеры в автобусах периодически выходят из строя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозчик оперативно ремонтирует неработающие кондиционеры
Перевозчик оперативно ремонтирует неработающие кондиционеры Фото:

В МУП «Пермгорэлектротранс» подтвердили единичные случаи неисправности систем кондиционирования в автобусах. Однако перевозчик старается оперативно устранять неполадки. Ранее пассажиры пожаловались на жару в ряде транспортных средств перевозчика.

"Отмечаются единичные случаи выхода из строя систем кондиционирования в подвижном составе. В каждом случае предприятие оперативно принимает необходимые меры. В рамках гарантийных обязательств ведется системная работа с заводом-изготовителем. Кроме того, проводится диагностика оборудования силами собственных технических специалистов, а также необходимые ремонтные работы", — рассказали URA.RU в МУП "Пермгорэлектротранс".

Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. В список вошли также маршруты, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», — №3 и №36.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МУП «Пермгорэлектротранс» подтвердили единичные случаи неисправности систем кондиционирования в автобусах. Однако перевозчик старается оперативно устранять неполадки. Ранее пассажиры пожаловались на жару в ряде транспортных средств перевозчика. "Отмечаются единичные случаи выхода из строя систем кондиционирования в подвижном составе. В каждом случае предприятие оперативно принимает необходимые меры. В рамках гарантийных обязательств ведется системная работа с заводом-изготовителем. Кроме того, проводится диагностика оборудования силами собственных технических специалистов, а также необходимые ремонтные работы", — рассказали URA.RU в МУП "Пермгорэлектротранс". Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. В список вошли также маршруты, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», — №3 и №36.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...