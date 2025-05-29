Участники «Евразийского диалога» в Перми приняли итоговый документ

Участники международных общественно-политических слушаний в Перми утвердили итоговый документ, который определяет направления совместной работы по формированию евразийского сотрудничества. Об этом сообщил координатор парламентского «Евразийского диалога», заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«У нас сейчас принят итоговый документ, который, конечно же, не дает нам некий устав будущий, но он говорит о том, что мы договорились, как вместе идти по пути формирования этого контура будущего. Это итоговый документ — он так и называется. На разных языках по-разному переводится. Он является кратким отчетом о том, что здесь произошло. Самое главное заключается в том, что этот документ положил начало очень серьезной работе по совместному созданию, прописанию этого контура», — подчеркнул Климов, передает агентство РИА Новости.
Итоговый документ стал результатом обсуждений, прошедших в рамках международных слушаний с участием парламентариев и представителей руководства около 50 государств Евразии. Слушания проходили с 28 по 30 мая в Перми и были посвящены вопросам политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран евразийского региона.
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