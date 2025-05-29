В крупной продуктовой сети Перми нашли опасную моль

В Перми в магазине торговой сети «Магнит» на Крупской, 67, временно приостановили продажу пищевой продукции на развес из-за выявленных нарушений санитарных норм. А также из-за обнаружения пищевой моли.
«Живые особи огневок летали по торговому залу, отдельные части этих же насекомых — лапки и крылья обнаружены в контейнерах с конфетами. Серьезные нарекания вызывает и качество уборки, которую проводят в магазине. Под стеллажами с фруктами и овощами нашли гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения. Продажа пищевой продукции на развес приостановлена на 20 суток в торговой точке.
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