29 мая 2025

В крупной продуктовой сети Перми нашли опасную моль

В крупной продуктовой сети Перми нашли пищевую моль
© Служба новостей «URA.RU»
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Лапки и крылья насекомых обнаружены в контейнерах с конфетами
Лапки и крылья насекомых обнаружены в контейнерах с конфетами Фото:

В Перми в магазине торговой сети «Магнит» на Крупской, 67,  временно приостановили продажу пищевой продукции на развес из-за выявленных нарушений санитарных норм. А также из-за обнаружения пищевой моли. 

«Живые особи огневок летали по торговому залу, отдельные части этих же насекомых — лапки и крылья обнаружены в контейнерах с конфетами. Серьезные нарекания вызывает и качество уборки, которую проводят в магазине. Под стеллажами с фруктами и овощами нашли гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения. Продажа пищевой продукции на развес приостановлена на 20 суток в торговой точке. 

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В Перми в магазине торговой сети «Магнит» на Крупской, 67,  временно приостановили продажу пищевой продукции на развес из-за выявленных нарушений санитарных норм. А также из-за обнаружения пищевой моли.  «Живые особи огневок летали по торговому залу, отдельные части этих же насекомых — лапки и крылья обнаружены в контейнерах с конфетами. Серьезные нарекания вызывает и качество уборки, которую проводят в магазине. Под стеллажами с фруктами и овощами нашли гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.  В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения. Продажа пищевой продукции на развес приостановлена на 20 суток в торговой точке. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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