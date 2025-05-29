В Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч человек

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 10 339 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 6 886 человек. Среди пострадавших — 2 227 детей.
«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 1 655, далее позицию удерживает Пермь — 1 442, Краснокамский городской округ — 812, Добрянский городской округ — 555, Кунгурский муниципальный округ — 494, Чайковский городской округ — 401», — сообщает ведомство.
По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, более 46% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 1,6% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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