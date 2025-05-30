Пермский следственный отдел на транспорте инициировал проверку в связи с происшествием на железной дороге. 29 мая на станции Чусовская Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов шести грузовых вагонов, перевозивших гравий. Три из них опрокинулись. Всего в составе находилось 32 вагона.
«В результате инцидента пострадавших нет, а движение поездов не было нарушено. В качестве основной версии случившегося рассматривается ухудшение состояния шпал из-за гнили», — сообщает Центральное МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте».
Действия ответственных лиц железной дороги сейчас проверяют по части 1 статьи 263 УК РФ. Иными словами, это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
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