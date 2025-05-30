В Пермском крае железнодорожные вагоны сошли с рельсов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основная версия инцидента — ухудшение состояния шпал из-за гнили
Основная версия инцидента — ухудшение состояния шпал из-за гнили Фото:

Пермский следственный отдел на транспорте инициировал проверку в связи с происшествием на железной дороге. 29 мая на станции Чусовская Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов шести грузовых вагонов, перевозивших гравий. Три из них опрокинулись. Всего в составе находилось 32 вагона.

«В результате инцидента пострадавших нет, а движение поездов не было нарушено. В качестве основной версии случившегося рассматривается ухудшение состояния шпал из-за гнили», — сообщает Центральное МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте».

Действия ответственных лиц железной дороги сейчас проверяют по части 1 статьи 263 УК РФ. Иными словами, это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский следственный отдел на транспорте инициировал проверку в связи с происшествием на железной дороге. 29 мая на станции Чусовская Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов шести грузовых вагонов, перевозивших гравий. Три из них опрокинулись. Всего в составе находилось 32 вагона. «В результате инцидента пострадавших нет, а движение поездов не было нарушено. В качестве основной версии случившегося рассматривается ухудшение состояния шпал из-за гнили», — сообщает Центральное МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте». Действия ответственных лиц железной дороги сейчас проверяют по части 1 статьи 263 УК РФ. Иными словами, это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...