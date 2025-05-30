Стало известно состояние девочки, которая повредила палец на эспланаде в Перми

Ребенок госпитализирован
Девочка, которая 30 мая травмировалась на эспланаде в Перми находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
«Ребенок госпитализирован. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.
URA.RU уточняло, что она зацепилась за решетку фонтана. Ответ от городской мэрии о возможном введении мер безопасности на эспланаде пока не поступил.
Это не первый подобный случай в краевой столице. Год назад в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.
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