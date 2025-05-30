Стало известно состояние девочки, которая повредила палец на эспланаде в Перми

Минздрав Пермского края: девочка, повредившая палец, в состоянии средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок госпитализирован
Ребенок госпитализирован Фото:

Девочка, которая 30 мая травмировалась на эспланаде в Перми находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края. 

«Ребенок госпитализирован. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве. 

URA.RU уточняло, что она зацепилась за решетку фонтана. Ответ от городской мэрии о возможном введении мер безопасности на эспланаде пока не поступил.

Это не первый подобный случай в краевой столице. Год назад в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.

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Девочка, которая 30 мая травмировалась на эспланаде в Перми находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.  «Ребенок госпитализирован. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.  URA.RU уточняло, что она зацепилась за решетку фонтана. Ответ от городской мэрии о возможном введении мер безопасности на эспланаде пока не поступил. Это не первый подобный случай в краевой столице. Год назад в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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