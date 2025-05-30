На смену жаре в Прикамье придет похолодание

Жару в Прикамье на следующей неделе сменит умеренная прохлада с большим количеством осадков из-за серии циклонов. Об этом предупредил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Жара уходит, но сильные холода не прогнозируются. Ночная температура составит порядка 10 градусов или чуть выше. Днем будет от 15 до 18, начиная со вторника. Может выпасть до половины месячной нормы осадков за несколько дней», — самого медийного пермского синоптика цитирует портал Properm.ru.
Ранее в регионе установилась аномально теплая погода. По оценке метеорологов, местами по краю температура достигала 30-градусной отметки.
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