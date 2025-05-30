В Перми на городской эспланаде открылся международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3». На городской эспланаде начал работать фестивальный городок, который заполонили дети и подростки. Здесь с полудня проходят фан-встречи со звездами кино и музыкальной сцены, работают точки с различными активностями.
«Фестивальный городок — на ближайшие выходные главное место в Перми, где можно провести время всей семьей. Именно это ставят своей главной целью организаторы фестиваля — чтобы люди отдыхали и получали новые знания вместе со своими детьми. В городке сегодня масса детей. Они пришли повстречаться со своими кумирами: Марией Янковской, Виолой Антоновой, Владимиром Левченко и другими. Концерты, фан-встречи, мастер классы и многое другое будет ждать гостей городка до вечера 1 июня», — передает корреспондент URA.RU.
Конкурсные кинопоказы пройдут в центре «Кристалл». Вход на них свободный, но как признались сегодня организаторы, все места уже разобраны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!