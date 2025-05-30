В Перми подростки и их кумиры захватили эспланаду. Фото, видео

В Перми открылся фестиваль детского кино «Медвежонок 3»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Янковская собрала толпу подростков на фестивале «Медвежонок 3»
Мария Янковская собрала толпу подростков на фестивале «Медвежонок 3» Фото:

В Перми на городской эспланаде открылся международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3». На городской эспланаде начал работать фестивальный городок, который заполонили дети и подростки. Здесь с полудня проходят фан-встречи со звездами кино и музыкальной сцены, работают точки с различными активностями.

«Фестивальный городок — на ближайшие выходные главное место в Перми, где можно провести время всей семьей. Именно это ставят своей главной целью организаторы фестиваля — чтобы люди отдыхали и получали новые знания вместе со своими детьми. В городке сегодня масса детей. Они пришли повстречаться со своими кумирами: Марией Янковской, Виолой Антоновой, Владимиром Левченко и другими. Концерты, фан-встречи, мастер классы и многое другое будет ждать гостей городка до вечера 1 июня», — передает корреспондент URA.RU.

Конкурсные кинопоказы пройдут в центре «Кристалл». Вход на них свободный, но как признались сегодня организаторы, все места уже разобраны.

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В Перми на городской эспланаде открылся международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3». На городской эспланаде начал работать фестивальный городок, который заполонили дети и подростки. Здесь с полудня проходят фан-встречи со звездами кино и музыкальной сцены, работают точки с различными активностями. «Фестивальный городок — на ближайшие выходные главное место в Перми, где можно провести время всей семьей. Именно это ставят своей главной целью организаторы фестиваля — чтобы люди отдыхали и получали новые знания вместе со своими детьми. В городке сегодня масса детей. Они пришли повстречаться со своими кумирами: Марией Янковской, Виолой Антоновой, Владимиром Левченко и другими. Концерты, фан-встречи, мастер классы и многое другое будет ждать гостей городка до вечера 1 июня», — передает корреспондент URA.RU. Конкурсные кинопоказы пройдут в центре «Кристалл». Вход на них свободный, но как признались сегодня организаторы, все места уже разобраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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