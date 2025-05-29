Пермяки выиграли в лотереи более 1,75 млрд рублей за полтора года

Жители Пермского края с начала 2024 года выиграли в лотереях более 1,75 млрд рублей, купив свыше 6 миллионов билетов. Рекордной стала сумма в 36,2 млн рублей, сообщает компания «Столото».
«Жители Пермского края суммарно выиграли в лотереи свыше 1,75 млрд рублей, купив 6,1 млн лотерейных билетов. При этом в 2025 году пермяки стали чаще играть в лотереи. Если за весь 2024 год жители региона приобрели 3,7 млн лотерейных билетов, то за неполные пять месяцев 2025 года — 2,4 млн», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные, предоставленные компанией «Столото».
Отмечается, что наибольшие выигрыши зафиксированы в лотерее «6 из 45», где в январе и марте прошлого года двое жителей региона получили по 36,2 и 31 млн рублей соответственно. Третьим по величине стал приз в размере 17,2 млн рублей, который достался пермяку в лотерее «Рапидо Про» в феврале 2024 года. В текущем году суммы выигрышей оказались скромнее: максимальные выплаты составили 7,2 млн и 2,9 млн рублей.
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