Корреспондент URA.RU передает, что она зацепилась за конструкцию
На эспланаде в Перми девочка повредила палец. Она зацепилась за решетку фонтана, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сейчас ей оказывают помощь. Очевидцы вызвали скорую», — сообщает журналист.
URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать возможные меры предотвращения подобных случаев, а также в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.
Это не первый подобный инцидент. В июне 2024 года URA.RU сообщало, что в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.
Сейчас ей оказывают помощь
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