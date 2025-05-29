29 мая 2025

На эспланаде в Перми девочка повредила палец об решетку фонтана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Корреспондент URA.RU передает, что она зацепилась за конструкцию
Корреспондент URA.RU передает, что она зацепилась за конструкцию Фото:

На эспланаде в Перми девочка повредила палец. Она зацепилась за решетку фонтана, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сейчас ей оказывают помощь. Очевидцы вызвали скорую», — сообщает журналист. 

URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать возможные меры предотвращения подобных случаев, а также в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.

Это не первый подобный инцидент. В июне 2024 года URA.RU сообщало, что в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.

Сейчас ей оказывают помощь
Сейчас ей оказывают помощь
Фото:

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На эспланаде в Перми девочка повредила палец. Она зацепилась за решетку фонтана, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сейчас ей оказывают помощь. Очевидцы вызвали скорую», — сообщает журналист.  URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать возможные меры предотвращения подобных случаев, а также в региональный Минздрав. Ответы ожидаются. Это не первый подобный инцидент. В июне 2024 года URA.RU сообщало, что в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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