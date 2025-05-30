Звезды прошли по красной дорожке кинофестиваля «Медвежонок» в Перми
Сегодня в Перми стартовал третий фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Фестивальный городок расположился на городской эспланаде. На торжественную церемонию открытия в пространстве «Ильтюзион» собрались звезды российского кино и телевидения. Кинопоказы пройдут с 30 мая по 1 июня в молодежном центре «Кристалл». Зрители увидят сразу восемь премьер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!