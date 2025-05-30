Звезды сериалов и кино собрались на фестивале «Медвежонок» в Перми. Фоторепортаж

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Звезды прошли по красной дорожке кинофестиваля «Медвежонок» в Перми
Звезды прошли по красной дорожке кинофестиваля «Медвежонок» в Перми Фото:

Сегодня в Перми стартовал третий фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Фестивальный городок расположился на городской эспланаде. На торжественную церемонию открытия в пространстве «Ильтюзион» собрались звезды российского кино и телевидения. Кинопоказы пройдут с 30 мая по 1 июня в молодежном центре «Кристалл». Зрители увидят сразу восемь премьер.

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Сегодня в Перми стартовал третий фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Фестивальный городок расположился на городской эспланаде. На торжественную церемонию открытия в пространстве «Ильтюзион» собрались звезды российского кино и телевидения. Кинопоказы пройдут с 30 мая по 1 июня в молодежном центре «Кристалл». Зрители увидят сразу восемь премьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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