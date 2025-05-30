Пермская ЕР накануне выборов губернатора поменяла секретарей на местах

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Секретари меняются в четырех муниципалитетах Прикамья
Секретари меняются в четырех муниципалитетах Прикамья Фото:

Президиум регионального политсовета «Единой России» в Пермском крае провел ротацию среди секретарей местных отделений. Как сообщает пресс-служба прикамской ЕР, под нее попали три человека. Это секретари в Барде, Кизеле и в Орджоникидевском районе Перми.

«В рамках повестки члены президиума регионального политсовета на основании личных заявлений освободили от занимаемых должностей исполнительных секретарей местных отделений Бардымского и Кизеловского муниципальных округов, Орджоникидзевского района города Перми и назначили новых», — говорится в сообщении. В Барде местное отделение возглавила Галина Миляуша, начальник Елпачихинского тер тдела администрации территории, в Перми — начальник отдел по работе с обращениями администрации района Ольга Макшакова, в Кизеле — ведущий специалист отдела ЗАГС Екатерина Кожемякина.

По личному заявлению освобожден от должности секретаря Осинского отделения ЕР экс-глава территории Алексей Григорьев. Вместо на него на этот пост в статусе и.о. назначена руководитель общественной приемной депутата от территории Валерия Сухих Елена Фотина. Также президиум принял в партию нового главу Кунгура Сергея Толчина.

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Президиум регионального политсовета «Единой России» в Пермском крае провел ротацию среди секретарей местных отделений. Как сообщает пресс-служба прикамской ЕР, под нее попали три человека. Это секретари в Барде, Кизеле и в Орджоникидевском районе Перми. «В рамках повестки члены президиума регионального политсовета на основании личных заявлений освободили от занимаемых должностей исполнительных секретарей местных отделений Бардымского и Кизеловского муниципальных округов, Орджоникидзевского района города Перми и назначили новых», — говорится в сообщении. В Барде местное отделение возглавила Галина Миляуша, начальник Елпачихинского тер тдела администрации территории, в Перми — начальник отдел по работе с обращениями администрации района Ольга Макшакова, в Кизеле — ведущий специалист отдела ЗАГС Екатерина Кожемякина. По личному заявлению освобожден от должности секретаря Осинского отделения ЕР экс-глава территории Алексей Григорьев. Вместо на него на этот пост в статусе и.о. назначена руководитель общественной приемной депутата от территории Валерия Сухих Елена Фотина. Также президиум принял в партию нового главу Кунгура Сергея Толчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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