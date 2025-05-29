На пермском заводе, который выпускает «Смерчи» и «Грады», утвердили топ-менеджера

На пермском АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) — бывшей дочерней компании «Мотовилихинские заводы», которая сейчас выпускает оборонную продукцию Мотовилихи, в том числе установки «Смерч» и «Град», утвержден новый директор. Им стал Евгений Архипов, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
«Евгений Архипов утвержден директором АО „Специальное конструкторское бюро“. Основной вид деятельности СКБ — производство оружия и боеприпасов. До февраля этого года Архипов трудился временным директором СКБ, сменив во главе предприятия Вадима Файзрахманова», — сообщается на сервисе.
Архипов работал на ПАО «КамАЗ», начиная с 2002 года. С октября 2023 года консультировал заместителя гендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом и организационному развитию.
АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». После банкротства завода СКБ стало компанией, которая получила во владение доли предприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в феврале на пермском заводе, который выпускает «Смерчи» и «Грады», меняется руководство. Временным директором СКБ стал Евгений Архипов, который до этого был заместителем директора по производству.
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