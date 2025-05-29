В Перми на неделю перекроют участок шоссе Космонавтов

В Перми на неделю изменится схема движения транспорта на шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка. Об этом информирует министерство транспорта Пермского края в своем официальном telegram-канале.
«С 30 мая по 8 июня 2025 года будет изменена схема движения транспорта на Шоссе Космонавтов (от ЦКР до улице Мильчакова). Это связано с проведением работ по устройству дорожной одежды», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.
Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные заторы. Пермяков просят проявить понимание к временным неудобствам.
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