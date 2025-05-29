29 мая 2025

В Перми на неделю перекроют участок шоссе Космонавтов

© Служба новостей «URA.RU»
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На участке улицы проведут устройство дорожной одежды
На участке улицы проведут устройство дорожной одежды Фото:

В Перми на неделю изменится схема движения транспорта на шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка. Об этом информирует министерство транспорта Пермского края в своем официальном telegram-канале.

«С 30 мая по 8 июня 2025 года будет изменена схема движения транспорта на Шоссе Космонавтов (от ЦКР до улице Мильчакова). Это связано с проведением работ по устройству дорожной одежды», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные заторы. Пермяков просят проявить понимание к временным неудобствам.

Участок шоссе Космонавтов перекроют на неделю
Участок шоссе Космонавтов перекроют на неделю
Фото:

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В Перми на неделю изменится схема движения транспорта на шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка. Об этом информирует министерство транспорта Пермского края в своем официальном telegram-канале. «С 30 мая по 8 июня 2025 года будет изменена схема движения транспорта на Шоссе Космонавтов (от ЦКР до улице Мильчакова). Это связано с проведением работ по устройству дорожной одежды», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные заторы. Пермяков просят проявить понимание к временным неудобствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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