В Перми лишь один автобусный маршрут останется без кондиционера

С 1 июня 2025 года в Перми только один автобусный маршрут останется без системы кондиционирования воздуха. Наличие кондиционера в составе на маршруте №72 не предусматривалось заводом-изготовителем, сообщили в департаменте транспорта Пермского края.
«На сегодняшний день кондиционерами не оборудованы только автобусы маршрутов №№40, 47 и 72. На маршрутах №№40 и 47 работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем. Перевозчик в настоящее время получает новую технику», — передает издание «Текст».
Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. Оказалось, что водители некоторых автобусов до сих пор не выключают в салоне отопление.
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