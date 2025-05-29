29 мая 2025

В Перми лишь один автобусный маршрут останется без кондиционера

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми во всех автобусах заработают кондиционеры
В Перми во всех автобусах заработают кондиционеры Фото:

С 1 июня 2025 года в Перми только один автобусный маршрут останется без системы кондиционирования воздуха. Наличие кондиционера в составе на маршруте №72 не предусматривалось заводом-изготовителем, сообщили в департаменте транспорта Пермского края.

«На сегодняшний день кондиционерами не оборудованы только автобусы маршрутов №№40, 47 и 72. На маршрутах №№40 и 47 работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем. Перевозчик в настоящее время получает новую технику», — передает издание «Текст».

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. Оказалось, что водители некоторых автобусов до сих пор не выключают в салоне отопление.

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С 1 июня 2025 года в Перми только один автобусный маршрут останется без системы кондиционирования воздуха. Наличие кондиционера в составе на маршруте №72 не предусматривалось заводом-изготовителем, сообщили в департаменте транспорта Пермского края. «На сегодняшний день кондиционерами не оборудованы только автобусы маршрутов №№40, 47 и 72. На маршрутах №№40 и 47 работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем. Перевозчик в настоящее время получает новую технику», — передает издание «Текст». Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. Оказалось, что водители некоторых автобусов до сих пор не выключают в салоне отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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