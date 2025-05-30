В Пермском крае участникам СВО увеличили размер единовременных выплат

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Размеры выплат для контрактников разнятся, в зависимости от муниципалитета
Размеры выплат для контрактников разнятся, в зависимости от муниципалитета Фото:

В четырех округах Пермского края увеличен размер единовременных выплат для граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал муниципальных органов власти «На местах».

«На этой неделе на заседаниях нескольких муниципальных дум были рассмотрены вопросы об увеличении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт», — сказано в мессенджере.

Так, в Кунгурском, Кизеловском и Октябрьском округах размер единовременной выплаты увеличен на 50 тысяч рублей. В Кунгуре те, кто отправляются на СВО, получат 150 тысяч, а в Кизеловском и Октябрьском — 100 тысяч рублей. В Чернушке размер выплаты увеличен со 100 до 200 тысяч рублей.

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В четырех округах Пермского края увеличен размер единовременных выплат для граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал муниципальных органов власти «На местах». «На этой неделе на заседаниях нескольких муниципальных дум были рассмотрены вопросы об увеличении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт», — сказано в мессенджере. Так, в Кунгурском, Кизеловском и Октябрьском округах размер единовременной выплаты увеличен на 50 тысяч рублей. В Кунгуре те, кто отправляются на СВО, получат 150 тысяч, а в Кизеловском и Октябрьском — 100 тысяч рублей. В Чернушке размер выплаты увеличен со 100 до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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