В Пермском крае участникам СВО увеличили размер единовременных выплат

В четырех округах Пермского края увеличен размер единовременных выплат для граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал муниципальных органов власти «На местах».
«На этой неделе на заседаниях нескольких муниципальных дум были рассмотрены вопросы об увеличении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт», — сказано в мессенджере.
Так, в Кунгурском, Кизеловском и Октябрьском округах размер единовременной выплаты увеличен на 50 тысяч рублей. В Кунгуре те, кто отправляются на СВО, получат 150 тысяч, а в Кизеловском и Октябрьском — 100 тысяч рублей. В Чернушке размер выплаты увеличен со 100 до 200 тысяч рублей.
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