Пермяки чаще других жителей страны покупают препараты для потенции

Пермский край занял первое место среди российских регионов по объемам потребления препаратов для повышения потенции. В течение первых четырех месяцев 2025 года жители региона чаще других приобретали средства для поддержания мужского здоровья.
«Регион уже не первый год опережает по данному показателю Московскую область и Краснодарский край. В целом по России за январь — апрель 2025 года продажи препаратов для потенции выросли на 5%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — пишет SHOT со ссылкой на данные аналитиков.
Аналитики также отметили неожиданный рост спроса на такие препараты в Амурской области, где продажи увеличились на 20%. В Сахалинской области и Республике Тыва потребление выросло на 17% в каждом из регионов. По мнению врачей, увеличение спроса связано с высоким уровнем стресса, малоподвижным образом жизни, а также распространением вредных привычек, таких как использование электронных сигарет.
Ранее URA.RU сообщало о том, что траты жителей Пермского края на лекарства в 2024 году выросли на 18,4%. Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%.
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