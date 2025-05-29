29 мая 2025

Пермяки чаще других жителей страны покупают препараты для потенции

SHOT: Пермский край — лидер среди регионов РФ по покупке препаратов для потенции
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион уже не первый год опережает Москву и Краснодар по количеству купленных препаратов
Регион уже не первый год опережает Москву и Краснодар по количеству купленных препаратов Фото:

Пермский край занял первое место среди российских регионов по объемам потребления препаратов для повышения потенции. В течение первых четырех месяцев 2025 года жители региона чаще других приобретали средства для поддержания мужского здоровья.

«Регион уже не первый год опережает по данному показателю Московскую область и Краснодарский край. В целом по России за январь — апрель 2025 года продажи препаратов для потенции выросли на 5%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — пишет SHOT со ссылкой на данные аналитиков. 

Аналитики также отметили неожиданный рост спроса на такие препараты в Амурской области, где продажи увеличились на 20%. В Сахалинской области и Республике Тыва потребление выросло на 17% в каждом из регионов. По мнению врачей, увеличение спроса связано с высоким уровнем стресса, малоподвижным образом жизни, а также распространением вредных привычек, таких как использование электронных сигарет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что траты жителей Пермского края на лекарства в 2024 году выросли на 18,4%. Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%.

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Пермский край занял первое место среди российских регионов по объемам потребления препаратов для повышения потенции. В течение первых четырех месяцев 2025 года жители региона чаще других приобретали средства для поддержания мужского здоровья. «Регион уже не первый год опережает по данному показателю Московскую область и Краснодарский край. В целом по России за январь — апрель 2025 года продажи препаратов для потенции выросли на 5%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — пишет SHOT со ссылкой на данные аналитиков.  Аналитики также отметили неожиданный рост спроса на такие препараты в Амурской области, где продажи увеличились на 20%. В Сахалинской области и Республике Тыва потребление выросло на 17% в каждом из регионов. По мнению врачей, увеличение спроса связано с высоким уровнем стресса, малоподвижным образом жизни, а также распространением вредных привычек, таких как использование электронных сигарет. Ранее URA.RU сообщало о том, что траты жителей Пермского края на лекарства в 2024 году выросли на 18,4%. Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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