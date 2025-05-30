Из-за ошибки инженера в Перми прозвучали сирены

В Перми произошел неожиданный запуск сирен оповещения из-за ошибки инженера. Инцидент случился во время технических работ по интеграции локальных и региональных систем оповещения, которые проводили филиал ФБУ «Администрация Камводпуть» и подрядная организация.
«Инженер АО „Компания Технопол“ по ошибке активировал тестовый режим работы сирен С-40, что привело к ложному сигналу тревоги. Позднее МЧС составило протокол. Инцидент произошел в январе 2025 года», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермском краю в telegram-канале.
По итогу, мировой судья Ленинского района города привлек инженера к административной ответственности. Он получил штраф.
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