Из-за ошибки инженера в Перми прозвучали сирены

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Сотрудник по ошибке активировал тестовый режим работы сирен
Сотрудник по ошибке активировал тестовый режим работы сирен Фото:

В Перми произошел неожиданный запуск сирен оповещения из-за ошибки инженера. Инцидент случился во время технических работ по интеграции локальных и региональных систем оповещения, которые проводили филиал ФБУ «Администрация Камводпуть» и подрядная организация.

«Инженер АО „Компания Технопол“ по ошибке активировал тестовый режим работы сирен С-40, что привело к ложному сигналу тревоги. Позднее МЧС составило протокол. Инцидент произошел в январе 2025 года», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермском краю в telegram-канале. 

По итогу, мировой судья Ленинского района города привлек инженера к административной ответственности. Он получил штраф.

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В Перми произошел неожиданный запуск сирен оповещения из-за ошибки инженера. Инцидент случился во время технических работ по интеграции локальных и региональных систем оповещения, которые проводили филиал ФБУ «Администрация Камводпуть» и подрядная организация. «Инженер АО „Компания Технопол“ по ошибке активировал тестовый режим работы сирен С-40, что привело к ложному сигналу тревоги. Позднее МЧС составило протокол. Инцидент произошел в январе 2025 года», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермском краю в telegram-канале.  По итогу, мировой судья Ленинского района города привлек инженера к административной ответственности. Он получил штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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