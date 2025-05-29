Мост через Полазну в Пермском крае перекроют на сутки

Мост через реку Полазна на трассе «Пермь — Березники» временно закроют для движения транспорта. Об этом сообщает администрация Добрянского муниципального округа в официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте».
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением дорожных работ на мостовом переходе через реку Полазна в Добрянском округе временно будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Ограничение будут действовать с 3 по 4 июня», — говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что перекрытие затронет участок автодороги с 37 по 41 километр. Временное ограничение движения введут с 12:00 3 июня до 12:00 4 июня 2025 года. Организация дорожного движения на этом отрезке будет осуществляться согласно утвержденной схеме.
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