29 мая 2025

Мост через Полазну в Пермском крае перекроют на сутки. Схема

Мост через Полазну в Пермском крае перекроют на сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна
На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна Фото:

Мост через реку Полазна на трассе «Пермь — Березники» временно закроют для движения транспорта. Об этом сообщает администрация Добрянского муниципального округа в официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением дорожных работ на мостовом переходе через реку Полазна в Добрянском округе временно будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Ограничение будут действовать с 3 по 4 июня», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что перекрытие затронет участок автодороги с 37 по 41 километр. Временное ограничение движения введут с 12:00 3 июня до 12:00 4 июня 2025 года. Организация дорожного движения на этом отрезке будет осуществляться согласно утвержденной схеме.

На участке автодороги с 38 по 41 км проведут дорожные работы
На участке автодороги с 38 по 41 км проведут дорожные работы
Фото:

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Мост через реку Полазна на трассе «Пермь — Березники» временно закроют для движения транспорта. Об этом сообщает администрация Добрянского муниципального округа в официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте». «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением дорожных работ на мостовом переходе через реку Полазна в Добрянском округе временно будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Ограничение будут действовать с 3 по 4 июня», — говорится в сообщении администрации. Отмечается, что перекрытие затронет участок автодороги с 37 по 41 километр. Временное ограничение движения введут с 12:00 3 июня до 12:00 4 июня 2025 года. Организация дорожного движения на этом отрезке будет осуществляться согласно утвержденной схеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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