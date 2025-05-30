Арабские имена в Перми чаще дают мальчикам
Жители Перми все чаще выбирают арабские имена для сыновей. В мае в городе родились мальчики, которых назвали Абдумоннон, Дауд, Занир, Зейд и Рамазан.
«По данным на 30 мая 2025 года, в Перми по одному новорожденному мальчику назвали Абдумоннон, Дауд, Занир, Зейд и Рамазан. Девочкам давали необычные имена Даяна, Лизавета, Нэля, Равза и Селена», — следует из реестра ЗАГС.
Самыми популярными мужскими именами оказались Михаил (213 детей), Александр (194), Тимофей (188), Артем (180) и Лев (147). Девочек чаще всего называли София (165), Анна (158), Ева (151), Виктория (142) и Василиса (135).
Самыми популярными именами детей стали София и Михаил
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