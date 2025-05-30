В Пермском гарнизоне 28 мая были проведены мероприятия, направленные на постановку на воинский учет бывших иностранных граждан, недавно получивших российское гражданство. Организация мероприятия осуществлялась сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации при содействии представителей военной полиции.
«В рамках проведенной проверки специалисты посетили ряд общественных мест, включая торговые центры и строительные объекты, а также осуществили контроль водителей транспортных средств. В ходе работы были выявлены три лица с иностранным гражданством. Им подробно разъяснили порядок ускоренного получения российского гражданства посредством прохождения военной службы. По итогам беседы все трое выразили готовность заключить контракт для прохождения службы в армии и принять участие в спецоперации», — сообщает «КП-Пермь».
Подобная практика реализуется на систематической основе. С начала 2025 года контракты на прохождение военной службы заключили уже более двадцати иностранных граждан, которые впоследствии были зачислены в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
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