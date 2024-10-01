Екатеринбурженка набросилась на детей возле школы. Видео

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Город. Клипарт. Курган, подростки, школьники
Все произошло возле школы №163 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге женщина набросилась на учеников школы №163. По словам очевидца, она пыталась отобрать у ребят велосипед.

«Инцидент произошел днем на школьном дворе. К ребятам внезапно подошла женщина и с матом стала отбирать велосипед. Она говорила, что велик якобы может повредить ее ребенку», — цитирует telegram-канал «Безумный Екатеринбург» очевидца.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что начали проверку. «Информация по данному факту в территориальный ОВД ранее не поступала. Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проведут проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге женщина набросилась на учеников школы №163. По словам очевидца, она пыталась отобрать у ребят велосипед. «Инцидент произошел днем на школьном дворе. К ребятам внезапно подошла женщина и с матом стала отбирать велосипед. Она говорила, что велик якобы может повредить ее ребенку», — цитирует telegram-канал «Безумный Екатеринбург» очевидца. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что начали проверку. «Информация по данному факту в территориальный ОВД ранее не поступала. Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проведут проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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