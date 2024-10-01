В Екатеринбурге женщина набросилась на учеников школы №163. По словам очевидца, она пыталась отобрать у ребят велосипед.
«Инцидент произошел днем на школьном дворе. К ребятам внезапно подошла женщина и с матом стала отбирать велосипед. Она говорила, что велик якобы может повредить ее ребенку», — цитирует telegram-канал «Безумный Екатеринбург» очевидца.
В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что начали проверку. «Информация по данному факту в территориальный ОВД ранее не поступала. Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проведут проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.
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