Екатеринбурженка набросилась на детей возле школы. Видео

01 октября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Все произошло возле школы №163 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге женщина набросилась на учеников школы №163. По словам очевидца, она пыталась отобрать у ребят велосипед. «Инцидент произошел днем на школьном дворе. К ребятам внезапно подошла женщина и с матом стала отбирать велосипед. Она говорила, что велик якобы может повредить ее ребенку», — цитирует telegram-канал «Безумный Екатеринбург» очевидца. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что начали проверку. «Информация по данному факту в территориальный ОВД ранее не поступала. Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проведут проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге женщина набросилась на учеников школы №163. По словам очевидца, она пыталась отобрать у ребят велосипед. «Инцидент произошел днем на школьном дворе. К ребятам внезапно подошла женщина и с матом стала отбирать велосипед. Она говорила, что велик якобы может повредить ее ребенку», — цитирует telegram-канал «Безумный Екатеринбург» очевидца. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что начали проверку. «Информация по данному факту в территориальный ОВД ранее не поступала. Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 проведут проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.