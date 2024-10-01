Пермская прокуратура заступилась за детей, которым не платили часть зарплаты

В Пермском крае прокуратура города Березники выявила нарушение прав несовершеннолетних работников местного кафе. Их трудоустроили в заведение общепита без трудового договора. Также им не платили часть заработной платы. Надзорное ведомство через суд добилось устранения нарушений закона.
«В нарушение требований законодательства трудовой договор с несовершеннолетними не заключался, заработная плата им выплачивалась не в полном объеме. Также работодателем не исполнялась обязанность по отчислению за работников обязательных страховых взносов и налогов. В отношении виновного лица прокурором возбуждены дела за нарушение прав работников», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокурор направил иски в суд об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Березниковский городской суд его требования удовлетворил. После вступления судебных актов в силу надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.
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