Пермская прокуратура заступилась за детей, которым не платили часть зарплаты

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Суд удовлетворил иск о взыскании зарплаты
Суд удовлетворил иск о взыскании зарплаты Фото:

В Пермском крае прокуратура города Березники выявила нарушение прав несовершеннолетних работников местного кафе. Их трудоустроили в заведение общепита без трудового договора. Также им не платили часть заработной платы. Надзорное ведомство через суд добилось устранения нарушений закона.

«В нарушение требований законодательства трудовой договор с несовершеннолетними не заключался, заработная плата им выплачивалась не в полном объеме. Также работодателем не исполнялась обязанность по отчислению за работников обязательных страховых взносов и налогов. В отношении виновного лица прокурором возбуждены дела за нарушение прав работников», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурор направил иски в суд об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Березниковский городской суд его требования удовлетворил. После вступления судебных актов в силу надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.

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В Пермском крае прокуратура города Березники выявила нарушение прав несовершеннолетних работников местного кафе. Их трудоустроили в заведение общепита без трудового договора. Также им не платили часть заработной платы. Надзорное ведомство через суд добилось устранения нарушений закона. «В нарушение требований законодательства трудовой договор с несовершеннолетними не заключался, заработная плата им выплачивалась не в полном объеме. Также работодателем не исполнялась обязанность по отчислению за работников обязательных страховых взносов и налогов. В отношении виновного лица прокурором возбуждены дела за нарушение прав работников», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор направил иски в суд об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Березниковский городской суд его требования удовлетворил. После вступления судебных актов в силу надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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