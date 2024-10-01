Выступления звезд, балет и фестиваль искусств: в филармонии Сургута стартовал концертный сезон. Видео

Магнитогорская хоровая капелла открыла концертный сезон в сургутской филармонии
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Первый концерт в новом сезоне сургутской филармонии собрал полный зал
Первый концерт в новом сезоне сургутской филармонии собрал полный зал Фото:

Концертный сезон в сургутской филармонии начался с фестиваля искусств «60 параллель», который считается культурным брендом ХМАО. С открывающим концертом выступила Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова совместно с симфоническим оркестром сургутской филармонии. Художественный руководитель культурного учреждения Яков Черняк рассказал журналистам, что ждет сургутян в новом сезоне.

«Сезон богат различными коллаборациями, есть большое желание реализовать совместные проекты. Например, в фестивале „60 параллель“ с нашими музыкантами работает и фонд великого композитора Андрея Петрова, и петербургский квинтет под руководством одного из ведущих исполнителей музыки фламенко в России гитариста Владимира Слободина. Еще нам очень повезло с московским детским музыкальным театром имени Наталии Сац — у нас будет четыре спектакля как для детей, так и для взрослых», — передает слова Черняка корреспондент URA.RU с пресс-подхода.
Художественный руководитель сургутской филармонии Яков Черняк отметил множество проектов-коллабораций в новом сезоне
Художественный руководитель сургутской филармонии Яков Черняк отметил множество проектов-коллабораций в новом сезоне
Фото:

Традиционно концертный сезон в сургутской филармонии открывает фестиваль искусств «60 параллель». Первой на сцене среди приглашенных гостей выступила Магнитогорская хоровая капелла. Впереди югорчан ждет концерт квинтета из Санкт-Петербурга под руководством гитариста Владимира Слободина, а также серия спектаклей московского музыкального театра. Завершится фестиваль концертной программой композитора Андрея Петрова в исполнении симфонического оркестра сургутской филармонии.

Кроме того, на главной сцене Сургута выступят звезды эстрады — Лариса Долина, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, группа «Чиж & Co». Также в филармонии покажут балет московкой труппы «Лебединое озеро», мюзиклы и шоу-программы и новогодние выступления. А весной состоится молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум».

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Концертный сезон в сургутской филармонии начался с фестиваля искусств «60 параллель», который считается культурным брендом ХМАО. С открывающим концертом выступила Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова совместно с симфоническим оркестром сургутской филармонии. Художественный руководитель культурного учреждения Яков Черняк рассказал журналистам, что ждет сургутян в новом сезоне. Традиционно концертный сезон в сургутской филармонии открывает фестиваль искусств «60 параллель». Первой на сцене среди приглашенных гостей выступила Магнитогорская хоровая капелла. Впереди югорчан ждет концерт квинтета из Санкт-Петербурга под руководством гитариста Владимира Слободина, а также серия спектаклей московского музыкального театра. Завершится фестиваль концертной программой композитора Андрея Петрова в исполнении симфонического оркестра сургутской филармонии. Кроме того, на главной сцене Сургута выступят звезды эстрады — Лариса Долина, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, группа «Чиж & Co». Также в филармонии покажут балет московкой труппы «Лебединое озеро», мюзиклы и шоу-программы и новогодние выступления. А весной состоится молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум».
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© Служба новостей «URA.RU»
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