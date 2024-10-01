В ХМАО завоют сирены

2 октября в ХМАО с 10:40 до 10:44 завоют сирены
Во всех муниципалитетах ХМАО 2 октября проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.
«2 октября с 10:40 до 10:44 в Югре пройдет проверка системы оповещения. Будут звучать сирены во всех муниципалитетах. Не переживайте, это просто учебная тренировка», — следует из сообщения.
При срабатывании сигнала «Внимание всем!» югорчан просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!