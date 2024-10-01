01 октября 2024

В ХМАО завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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2 октября в ХМАО с 10:40 до 10:44 завоют сирены
2 октября в ХМАО с 10:40 до 10:44 завоют сирены Фото:

Во всех муниципалитетах ХМАО 2 октября проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.

«2 октября с 10:40 до 10:44 в Югре пройдет проверка системы оповещения. Будут звучать сирены во всех муниципалитетах. Не переживайте, это просто учебная тренировка», — следует из сообщения.

При срабатывании сигнала «Внимание всем!» югорчан просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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Во всех муниципалитетах ХМАО 2 октября проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «2 октября с 10:40 до 10:44 в Югре пройдет проверка системы оповещения. Будут звучать сирены во всех муниципалитетах. Не переживайте, это просто учебная тренировка», — следует из сообщения. При срабатывании сигнала «Внимание всем!» югорчан просят включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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