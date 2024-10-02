Пожар произошел на улице Краснолесья, 26 (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга произошел мощный пожар в высотке на улице Краснолесья, 26. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Горит квартира на шестом этаже на улице Краснолесья, 26», — отметили жители. Языки пламени видны прямо из окна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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