В Академическом вспыхнула жилая высотка. Видео

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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, дым, пожар, ликвидация пожара, многоквартирный дом
Пожар произошел на улице Краснолесья, 26 (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошел мощный пожар в высотке на улице Краснолесья, 26. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Горит квартира на шестом этаже на улице Краснолесья, 26», — отметили жители. Языки пламени видны прямо из окна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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В Академическом районе Екатеринбурга произошел мощный пожар в высотке на улице Краснолесья, 26. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Горит квартира на шестом этаже на улице Краснолесья, 26», — отметили жители. Языки пламени видны прямо из окна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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