Пожар произошел на улице Краснолесья, 26 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга произошел мощный пожар в высотке на улице Краснолесья, 26. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Горит квартира на шестом этаже на улице Краснолесья, 26», — отметили жители. Языки пламени видны прямо из окна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.