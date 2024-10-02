Челябинский оборонный завод не выполнил обязательств сократить выбросы

Челябинский радиозавод «Полет» не выполнил взятых обязательств по снижению выбросов в окружающую среду. Как заявили в пресс-службе Росприроднадзора, предприятие нарушает правила эксплуатации установок очистки газа.
«Сотрудники Службы проверили выполнение первого этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферный воздух. Было установлено, что компания достигла квот, но запланированного уровня снижения выбросов — нет», — сообщили в Росприродназоре.
Снижать выбросы «Полет» обязан в рамках плана достижения квот по указанному показателю. Из-за нарушений предприятию предписание получило предписание об устранении изъянов. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу завода. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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