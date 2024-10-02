Онколог раскрыл связь иммунитета и развития рака

Онколог Черемушкин: ослабление иммунитета может стать причиной развития рака

02 октября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Стабильный режим дня положительно влияет на иммунную систему Фото: Стас Этвеш © URA.RU Ухудшение работы иммунной системы человека может негативно отразиться на его здоровье, в том числе повлиять на развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Снижение иммунитета влияет обязательно [на развитие рака]», — заявил Черемушкин в интервью с NEWS.ru. По его словам, в иммунной системе ежедневно появляется миллион клеток, которые ее уничтожают. Он отметил, что к прогрессированию онкологии приводит ослабление иммунитета. Черемушкин также заявил, что для организма важна стабильность. Для этого необходимо выработать режим, чтобы организм функционировал ритмично, как часы. Врач подчеркнул, что при появлении сбоев и стрессовых факторов прогрессируют болезни, связанные с иммунной системой. Ранее детский хирург-онколог Сергей Тупоногов рассказал, что плохой аппетит и отечность могут быть симптомами рака у детей. Врач отметил, что при тревожных симптомах нужно обратиться к педиатру, который назначит УЗИ. Тупоногов посоветовал регулярно проходить медосмотры у специалистов, а в течение первого года жизни ребенка проводить УЗИ трижды, чтобы выявить скрытые врожденные опухоли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ухудшение работы иммунной системы человека может негативно отразиться на его здоровье, в том числе повлиять на развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Снижение иммунитета влияет обязательно [на развитие рака]», — заявил Черемушкин в интервью с NEWS.ru. По его словам, в иммунной системе ежедневно появляется миллион клеток, которые ее уничтожают. Он отметил, что к прогрессированию онкологии приводит ослабление иммунитета. Черемушкин также заявил, что для организма важна стабильность. Для этого необходимо выработать режим, чтобы организм функционировал ритмично, как часы. Врач подчеркнул, что при появлении сбоев и стрессовых факторов прогрессируют болезни, связанные с иммунной системой. Ранее детский хирург-онколог Сергей Тупоногов рассказал, что плохой аппетит и отечность могут быть симптомами рака у детей. Врач отметил, что при тревожных симптомах нужно обратиться к педиатру, который назначит УЗИ. Тупоногов посоветовал регулярно проходить медосмотры у специалистов, а в течение первого года жизни ребенка проводить УЗИ трижды, чтобы выявить скрытые врожденные опухоли.