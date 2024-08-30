Врач рассказал о первых симптомах рака у детей

Онколог Тупоногов: плохой аппетит и отечность могут быть симптомами рака у детей

Врач посоветовал регулярно проходить медосмотры, чтобы выявить рак у детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Распространенными симптомами рака у детей являются изменения в аппетите, бледность кожи, отечность и другие. Очень важно быть внимательными к своим детям и своевременно обращаться к врачу, рассказал детский хирург-онколог Сергей Тупоногов.

«Очень важно своевременно обращаться к врачу, если появляются изменения в поведении или недомогания. К распространенным симптомам относятся бледность кожи, отечность, изменения в аппетите, отвращение к определенным продуктам, синеватые круги под глазами, сыпь и появление каких-либо образований», — рассказал Тупоногов изданию PERV.

Врач отметил, что при тревожных симптомах нужно обратиться к педиатру, который назначит УЗИ. Если будет необходимо, назначат консультацию у онколога. Также проводится биопсия, после чего ставится диагноз и назначается лечение. Тупоногов посоветовал регулярно проходить медосмотры у педиатра и специалистов, а в течение первого года жизни ребенка проводить УЗИ трижды, чтобы выявить скрытые врожденные опухоли.

Ранее фармацевт Эйд Уильямс рассказал, что постоянное расстройство желудка или быстрое чувство сытости часто ошибочно принимаются за менее серьезные проблемы со здоровьем, что затрудняет раннюю диагностику разных видов рака. По словам Уильямса, признаком развития онкологии может быть необъяснимая потеря веса.