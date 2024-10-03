Кунгурячка отсудила у мэрии и школы 350 тысяч за упавший на ее машину столб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ухудшение погоды в Екатеринбурге, провода, столб
Столб упал и повредил автомобиль Кунгурячки Фото:

Жительница Кунгура (Пермский край) отсудила у местной мэрии и школы более 350 тысяч после того, как на ее машину упал столб. Копия решения Кунгурского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

В иске женщина указала, что 8 мая сосна упала на линию электропередач. Дерево сломало железобетонный столб, который, в свою очередь, упал на автомобиль женщины. «Эксперт оценил причиненный вред в 314 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали школа и городская мэрия, которым принадлежит земля под столбом», — говорится в решении суда.

Выслушав все доводы сторон, суд пришел к выводу, что школа и управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского округа должны совместно выплатить пострадавшей 314 000 рублей за повреждение автомобиля, 4500 рублей за экспертизу и 50 000 за услуги адвоката.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кунгура (Пермский край) отсудила у местной мэрии и школы более 350 тысяч после того, как на ее машину упал столб. Копия решения Кунгурского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. В иске женщина указала, что 8 мая сосна упала на линию электропередач. Дерево сломало железобетонный столб, который, в свою очередь, упал на автомобиль женщины. «Эксперт оценил причиненный вред в 314 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали школа и городская мэрия, которым принадлежит земля под столбом», — говорится в решении суда. Выслушав все доводы сторон, суд пришел к выводу, что школа и управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского округа должны совместно выплатить пострадавшей 314 000 рублей за повреждение автомобиля, 4500 рублей за экспертизу и 50 000 за услуги адвоката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...