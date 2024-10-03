Кунгурячка отсудила у мэрии и школы 350 тысяч за упавший на ее машину столб

03 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Столб упал и повредил автомобиль Кунгурячки Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Кунгура (Пермский край) отсудила у местной мэрии и школы более 350 тысяч после того, как на ее машину упал столб. Копия решения Кунгурского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. В иске женщина указала, что 8 мая сосна упала на линию электропередач. Дерево сломало железобетонный столб, который, в свою очередь, упал на автомобиль женщины. «Эксперт оценил причиненный вред в 314 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали школа и городская мэрия, которым принадлежит земля под столбом», — говорится в решении суда. Выслушав все доводы сторон, суд пришел к выводу, что школа и управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского округа должны совместно выплатить пострадавшей 314 000 рублей за повреждение автомобиля, 4500 рублей за экспертизу и 50 000 за услуги адвоката. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кунгура (Пермский край) отсудила у местной мэрии и школы более 350 тысяч после того, как на ее машину упал столб. Копия решения Кунгурского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. В иске женщина указала, что 8 мая сосна упала на линию электропередач. Дерево сломало железобетонный столб, который, в свою очередь, упал на автомобиль женщины. «Эксперт оценил причиненный вред в 314 тысяч рублей. Ответчиками по делу стали школа и городская мэрия, которым принадлежит земля под столбом», — говорится в решении суда. Выслушав все доводы сторон, суд пришел к выводу, что школа и управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского округа должны совместно выплатить пострадавшей 314 000 рублей за повреждение автомобиля, 4500 рублей за экспертизу и 50 000 за услуги адвоката.