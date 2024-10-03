Путин наградил семейную пару из Пермского края

Владимир Путин подписал указ о награждении
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» Елену и Василия Бирилло. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Наградить Бирилло Василия Григорьевича и Бирилло Елену Александровну медалью ордена „Родительская слава“. Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в указе Путина.
Ранее Путин наградил профессора пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Он присвоил ему орден «За заслуги перед Отечеством».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!