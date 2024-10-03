03 октября 2024

Путин наградил семейную пару из Пермского края

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Владимир Путин подписал указ о награждении
Владимир Путин подписал указ о награждении Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» Елену и Василия Бирилло. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Наградить Бирилло Василия Григорьевича и Бирилло Елену Александровну медалью ордена „Родительская слава“. Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в указе Путина.

Ранее Путин наградил профессора пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Он присвоил ему орден «За заслуги перед Отечеством».

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» Елену и Василия Бирилло. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Наградить Бирилло Василия Григорьевича и Бирилло Елену Александровну медалью ордена „Родительская слава“. Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в указе Путина. Ранее Путин наградил профессора пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Он присвоил ему орден «За заслуги перед Отечеством».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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