Губернатор Кухарук вручил 18 госнаград участникам СВО из ХМАО

В ХМАО наградили Орденом Мужества и медалями За отвагу и За храбрость 18 участников СВО. Награды военнослужащим вручал лично губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Сегодня вручил государственные награды югорчанам — участникам специальной военной операции. 18 военнослужащих из нашего округа отмечены „Орденом Мужества“, медалями „За отвагу“ и „За храбрость“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он также поблагодарил 18 награжденных участников СВО за долблесть и мужество от лица жителей округа.
Ранее URA.RU сообщало, что погибшего на СВО чиновника из ХМАО посмертно наградили Орденом Мужества в Кургане. Награду вручили родителям бывшего вице-мэра Югорска (ХМАО) Дмитря Крылова в Кургане, где он был похоронен.
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