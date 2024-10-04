04 октября 2024

Губернатор Кухарук вручил 18 госнаград участникам СВО из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ордена мужества и медали За отвагу и За храбрость Кухарук лично вручил участникам СВО из ХМАО
Ордена мужества и медали За отвагу и За храбрость Кухарук лично вручил участникам СВО из ХМАО Фото:

В ХМАО наградили Орденом Мужества и медалями За отвагу и За храбрость 18 участников СВО. Награды военнослужащим вручал лично губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 

«Сегодня вручил государственные награды югорчанам — участникам специальной военной операции. 18 военнослужащих из нашего округа отмечены „Орденом Мужества“, медалями „За отвагу“ и „За храбрость“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он также поблагодарил 18 награжденных участников СВО за долблесть и мужество от лица жителей округа.

Ранее URA.RU сообщало, что погибшего на СВО чиновника из ХМАО посмертно наградили Орденом Мужества в Кургане. Награду вручили родителям бывшего вице-мэра Югорска (ХМАО) Дмитря Крылова в Кургане, где он был похоронен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО наградили Орденом Мужества и медалями За отвагу и За храбрость 18 участников СВО. Награды военнослужащим вручал лично губернатор ХМАО Руслан Кухарук.  «Сегодня вручил государственные награды югорчанам — участникам специальной военной операции. 18 военнослужащих из нашего округа отмечены „Орденом Мужества“, медалями „За отвагу“ и „За храбрость“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он также поблагодарил 18 награжденных участников СВО за долблесть и мужество от лица жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что погибшего на СВО чиновника из ХМАО посмертно наградили Орденом Мужества в Кургане. Награду вручили родителям бывшего вице-мэра Югорска (ХМАО) Дмитря Крылова в Кургане, где он был похоронен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...