06 октября 2024
05 октября 2024
04 октября 2024

Гендиректор радиостанции медиахолдинга пермских властей покинул должность

На пермском АО «Эхо» сменился директор
© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор пермского радио «Эхо» Андрей Творогов ушел с должности 3 октября
Гендиректор пермского радио «Эхо» Андрей Творогов ушел с должности 3 октября Фото:

Генеральный директор пермского радио АО «Эхо» Андрей Творогов ушел с должности. С 3 октября руководителем станции стала Светлана Филатова. Данное СМИ входит в медиахолдинг «Магма», который считается близким к краевым властям.

«Акционерное общество „Эхо“. Филатова Светлана Николаевна — с 3 октября 2024 года является генеральным директором», — сообщается в СБИС.

«Эхо Перми» вещало в Пермском крае с 2000 года. В конце 2021 года ее выкупили структуры, близкие к краевым властям. В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». Вещание радиостанции прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры.

После этого руководство «Эха Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта. Затем радиостанция перешла в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня».

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Генеральный директор пермского радио АО «Эхо» Андрей Творогов ушел с должности. С 3 октября руководителем станции стала Светлана Филатова. Данное СМИ входит в медиахолдинг «Магма», который считается близким к краевым властям. «Акционерное общество „Эхо“. Филатова Светлана Николаевна — с 3 октября 2024 года является генеральным директором», — сообщается в СБИС. «Эхо Перми» вещало в Пермском крае с 2000 года. В конце 2021 года ее выкупили структуры, близкие к краевым властям. В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». Вещание радиостанции прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. После этого руководство «Эха Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта. Затем радиостанция перешла в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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