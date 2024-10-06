Гендиректор радиостанции медиахолдинга пермских властей покинул должность

Генеральный директор пермского радио АО «Эхо» Андрей Творогов ушел с должности. С 3 октября руководителем станции стала Светлана Филатова. Данное СМИ входит в медиахолдинг «Магма», который считается близким к краевым властям.
«Акционерное общество „Эхо“. Филатова Светлана Николаевна — с 3 октября 2024 года является генеральным директором», — сообщается в СБИС.
«Эхо Перми» вещало в Пермском крае с 2000 года. В конце 2021 года ее выкупили структуры, близкие к краевым властям. В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». Вещание радиостанции прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры.
После этого руководство «Эха Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта. Затем радиостанция перешла в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня».
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