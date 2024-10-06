06 октября 2024

В тюменском озере нашли тело рыбака, пропавшего в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели сначала нашли лодку мужчины, а спустя время достали тело из воды
Спасатели сначала нашли лодку мужчины, а спустя время достали тело из воды Фото:

В озере Кислое Ишимского района нашли тело рыбака, который пропал 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В процессе поисковых мероприятий, которые были проведены на первоначальном этапе, обнаружена только лодка, но поиски продолжались. В результате проведенных мероприятий тело рыбака 5 октября текущего года обнаружено и извлечено из воды», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что признаков насильственной смерти на теле нет. Мужчина ушел на рыбалку 21 сентября и не вернулся. Позднее обнаружили его лодку.

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В озере Кислое Ишимского района нашли тело рыбака, который пропал 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «В процессе поисковых мероприятий, которые были проведены на первоначальном этапе, обнаружена только лодка, но поиски продолжались. В результате проведенных мероприятий тело рыбака 5 октября текущего года обнаружено и извлечено из воды», — сообщили в пресс-службе. Известно, что признаков насильственной смерти на теле нет. Мужчина ушел на рыбалку 21 сентября и не вернулся. Позднее обнаружили его лодку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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