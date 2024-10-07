07 октября 2024

В Екатеринбурге продают квартиру в старинном купеческом особняке. Скрин

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Клипарт. Екатеринбург, дом купца рожнова, улица попова11
Дом купца Рожнова относится к образцам городского особняка середины 19 века Фото:

В Екатеринбурге за 3,9 миллиона рублей продают двухкомнатную квартиру в памятнике архитектуры 19 века — доме купца Михаила Рожнова, который находится на улице Попова, 11. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Пpoдaется угловая двухкомнатная кваpтирa на первом этаже в caмом цeнтpе Eкaтepинбуpга. Памятник аpхитeктуpы 19 века, дом купца Рожнова. Дoм кaменный. Три минуты пeшкoм дo Вайнера», — пишет автор объявления.

Указывается, что общая площадь помещения вместе с кухней, коридором и санузлом составляет 42 квадратных метра, окна выходят на северную сторону улицы и на запад в сторону двора. Помещение предлагается для инвестиций с потенциалом для ремонта, переоборудования в нежилой объект и аренды под бизнес.

Усадьба принадлежала Михаилу Рожнову, купцу первой гильдии и благотворителю, который начал свой путь с низов и добился успеха в Екатеринбурге, став крупным виноторговцем. После его смерти дом был разделен на квартиры и сдавался в аренду. Сейчас в нем находится сорок квартир. Архитектурно дом Рожнова представляет собой типичный городской особняк того времени в стиле позднего классицизма и разделен на две части, что отражает разделение пространства для хозяина и слуг.

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В Екатеринбурге за 3,9 миллиона рублей продают двухкомнатную квартиру в памятнике архитектуры 19 века — доме купца Михаила Рожнова, который находится на улице Попова, 11. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Пpoдaется угловая двухкомнатная кваpтирa на первом этаже в caмом цeнтpе Eкaтepинбуpга. Памятник аpхитeктуpы 19 века, дом купца Рожнова. Дoм кaменный. Три минуты пeшкoм дo Вайнера», — пишет автор объявления. Указывается, что общая площадь помещения вместе с кухней, коридором и санузлом составляет 42 квадратных метра, окна выходят на северную сторону улицы и на запад в сторону двора. Помещение предлагается для инвестиций с потенциалом для ремонта, переоборудования в нежилой объект и аренды под бизнес. Усадьба принадлежала Михаилу Рожнову, купцу первой гильдии и благотворителю, который начал свой путь с низов и добился успеха в Екатеринбурге, став крупным виноторговцем. После его смерти дом был разделен на квартиры и сдавался в аренду. Сейчас в нем находится сорок квартир. Архитектурно дом Рожнова представляет собой типичный городской особняк того времени в стиле позднего классицизма и разделен на две части, что отражает разделение пространства для хозяина и слуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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