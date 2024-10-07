В Екатеринбурге продают квартиру в старинном купеческом особняке. Скрин

08 октября 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Дом купца Рожнова относится к образцам городского особняка середины 19 века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге за 3,9 миллиона рублей продают двухкомнатную квартиру в памятнике архитектуры 19 века — доме купца Михаила Рожнова, который находится на улице Попова, 11. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Пpoдaется угловая двухкомнатная кваpтирa на первом этаже в caмом цeнтpе Eкaтepинбуpга. Памятник аpхитeктуpы 19 века, дом купца Рожнова. Дoм кaменный. Три минуты пeшкoм дo Вайнера», — пишет автор объявления. Указывается, что общая площадь помещения вместе с кухней, коридором и санузлом составляет 42 квадратных метра, окна выходят на северную сторону улицы и на запад в сторону двора. Помещение предлагается для инвестиций с потенциалом для ремонта, переоборудования в нежилой объект и аренды под бизнес. Усадьба принадлежала Михаилу Рожнову, купцу первой гильдии и благотворителю, который начал свой путь с низов и добился успеха в Екатеринбурге, став крупным виноторговцем. После его смерти дом был разделен на квартиры и сдавался в аренду. Сейчас в нем находится сорок квартир. Архитектурно дом Рожнова представляет собой типичный городской особняк того времени в стиле позднего классицизма и разделен на две части, что отражает разделение пространства для хозяина и слуг. Avito Фото: Avito Фото: Avito Фото: Avito Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за 3,9 миллиона рублей продают двухкомнатную квартиру в памятнике архитектуры 19 века — доме купца Михаила Рожнова, который находится на улице Попова, 11. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Пpoдaется угловая двухкомнатная кваpтирa на первом этаже в caмом цeнтpе Eкaтepинбуpга. Памятник аpхитeктуpы 19 века, дом купца Рожнова. Дoм кaменный. Три минуты пeшкoм дo Вайнера», — пишет автор объявления. Указывается, что общая площадь помещения вместе с кухней, коридором и санузлом составляет 42 квадратных метра, окна выходят на северную сторону улицы и на запад в сторону двора. Помещение предлагается для инвестиций с потенциалом для ремонта, переоборудования в нежилой объект и аренды под бизнес. Усадьба принадлежала Михаилу Рожнову, купцу первой гильдии и благотворителю, который начал свой путь с низов и добился успеха в Екатеринбурге, став крупным виноторговцем. После его смерти дом был разделен на квартиры и сдавался в аренду. Сейчас в нем находится сорок квартир. Архитектурно дом Рожнова представляет собой типичный городской особняк того времени в стиле позднего классицизма и разделен на две части, что отражает разделение пространства для хозяина и слуг.