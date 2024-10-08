В Копейске подорожает проезд в автобусах

08 октября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Разовый проезд подорожает на восемь рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) с 15 октября на восемь рублей подорожает стоимость проезда в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Копейском городском округе индексирована стоимость проезда в городском общественном транспорте. С 15 октября проезд по банковской карте — 37 рублей, за наличный расчет 43 рубля, стоимость общегражданского безлимитного проездного билета — 1450 рублей. Общегражданский проездной действует в течение 30 календарных дней с первой поездки», — сообщили в пресс-службе. На городских маршрутах действуют льготные безлимитные абонементы сроком действия 1 месяц. Для ветеранов (льгота 40%) их стоимость составит 870 рублей, для учащихся и студентов из многодетных и малообеспеченных семей, а также садоводов-пенсионеров (льгота 50%) стоимость составит 725 рублей. Для учащихся школ, проживающих далее, чем три километра от места учебы, а также являющихся детьми участников СВО (льгота 100%) выдаются бесплатные транспортные карты сроком действия на весь учебный год. Кроме того,а городских маршрутах Копейска впервые водится применение транспортных карт со стоимостью проезда в размере 34 рубля и возможностью бесплатной пересадки в течении 60 минут на другие маршруты города. Увеличится и стоимость проезда из Копейска в Челябинск и обратно. По банковской карте цена изменится с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) с 15 октября на восемь рублей подорожает стоимость проезда в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Копейском городском округе индексирована стоимость проезда в городском общественном транспорте. С 15 октября проезд по банковской карте — 37 рублей, за наличный расчет 43 рубля, стоимость общегражданского безлимитного проездного билета — 1450 рублей. Общегражданский проездной действует в течение 30 календарных дней с первой поездки», — сообщили в пресс-службе. На городских маршрутах действуют льготные безлимитные абонементы сроком действия 1 месяц. Для ветеранов (льгота 40%) их стоимость составит 870 рублей, для учащихся и студентов из многодетных и малообеспеченных семей, а также садоводов-пенсионеров (льгота 50%) стоимость составит 725 рублей. Для учащихся школ, проживающих далее, чем три километра от места учебы, а также являющихся детьми участников СВО (льгота 100%) выдаются бесплатные транспортные карты сроком действия на весь учебный год. Кроме того,а городских маршрутах Копейска впервые водится применение транспортных карт со стоимостью проезда в размере 34 рубля и возможностью бесплатной пересадки в течении 60 минут на другие маршруты города. Увеличится и стоимость проезда из Копейска в Челябинск и обратно. По банковской карте цена изменится с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей.