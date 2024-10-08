В ХМАО врач случайно оказался на месте ДТП и спас пострадавшего

В Сургуте (ХМАО) анестезиолог-реаниматолог Кардиоцентра Владислав Жарковский, возвращаясь домой поздним вечером, стал свидетелем аварии и спас жизнь пострадавшему пешеходу. Он оказал ему первую помощь до приезда медицинской бригады, рассказала главврач Кардиоцентра Ирина Урванцева в своем telegram-канале.
«Мужчина без сознания, не дышал — язык запал и блокировал доступ воздуха. Я освободил пострадавшему дыхательные пути. Через пару минут он пришел в себя. Затем подъехал реанимобиль. Здесь сложилось и то, что бригада скорой прибыла быстро, и то, что я в тот вечер оказался рядом, смог помочь. Обычно я возвращаюсь домой другой дорогой», — приводит Урванцева слова врача в своем telegram-канале.
Через несколько дней Владислав Жарковский вновь встретился с пострадавшим уже в Кардиоцентре и провел ему рентгенохирургическую операцию. «Посмотрев историю болезни пациента, я сразу его узнал, вспомнил. Конечно, удивительно, что мы вновь встретились. Рентгенохирургическая операция по установке стент-графта продолжалась около 3 часов. Все прошло в штатном режиме», — рассказал Жарковский. Сейчас пострадавший продолжает лечение в травматологической больнице.
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