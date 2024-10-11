«Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из Екатеринбурга. Скрин

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Городской жанр. Пермь, уральские авиалинии, самолет
Задержки рейсов тянутся с самого утра Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 11 октября задерживают вылет трех самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Рейс U6-386 в Санкт-Петербург задержан с 21:00 до 23:10. Вылет самолета в Красноярск (U6-246) перенесли с 22:55 до 23:25, а борт до Худнджа (Таджикистан) отправиться в 00:00 вместо 23:35.

Другие самолеты «Уральских авиалиний» не могли вылететь из Екатеринбурга еще утром из-за снегопада. Тогда перенесли четыре рейса. В пресс-службе перевозчика отметили, что в течение дня возможны кратковременные задержки для обработки борта противообледенительной жидкостью.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 11 октября задерживают вылет трех самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс U6-386 в Санкт-Петербург задержан с 21:00 до 23:10. Вылет самолета в Красноярск (U6-246) перенесли с 22:55 до 23:25, а борт до Худнджа (Таджикистан) отправиться в 00:00 вместо 23:35. Другие самолеты «Уральских авиалиний» не могли вылететь из Екатеринбурга еще утром из-за снегопада. Тогда перенесли четыре рейса. В пресс-службе перевозчика отметили, что в течение дня возможны кратковременные задержки для обработки борта противообледенительной жидкостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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