В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 11 октября задерживают вылет трех самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Рейс U6-386 в Санкт-Петербург задержан с 21:00 до 23:10. Вылет самолета в Красноярск (U6-246) перенесли с 22:55 до 23:25, а борт до Худнджа (Таджикистан) отправиться в 00:00 вместо 23:35.
Другие самолеты «Уральских авиалиний» не могли вылететь из Екатеринбурга еще утром из-за снегопада. Тогда перенесли четыре рейса. В пресс-службе перевозчика отметили, что в течение дня возможны кратковременные задержки для обработки борта противообледенительной жидкостью.
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