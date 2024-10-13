Кухарук взял паузу перед назначением первого замгубернатора ХМАО по политике

Губернатор ХМАО взял паузу перед назначением первого зама по политике. Ставка первого вице-губернатора, отвечающего за внутриполитический и идеологический блок, вакантна. Главный идеолог правительства Алексей Шипилов покинул пост накануне оглашения нового состава правительства. Изменения структуры опубликованы на сайте окружных властей.
«Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Координирует и контролирует деятельность следующих исполнительных органов», — указано в разделе «структура правительства». На месте данных о первом заместителе на сайте правительства прочерк.
При этом, должность сохраняется. В структуре кабмина предусмотрено, что зам по политике курирует три департамента: внутренней политики; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей; региональной безопасности.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук распределил полномочия Шипилова между другими замами. Депгосслужбы (включая контроль над кадрами) перешли к замгубернатора и главе аппарата губернатора Ирине Чудовой. Ставленница Шипилова Наталья Гулина лишилась поста директора департамента внутренней политики. За взаимодействие с Минобороны отвечает экс-сенатор Эдуард Исаков, получивший должность вице-губернатора. «При этом, статус первого зама Шипилов в новом кабмине бы с высокой долей вероятности сохранил, но, утратив влияние, решил покинуть пост», — отмечает источник в правительстве.
Политолог Александр Безделов в беседе с политическим обозревателем URA.RU отметил, что большинство тюменских губернаторов были более хозяйственниками, нежели политиками. А вот югорским экс-главам Александру Филипенко и Наталье Комаровой приходилось балансировать между интересами нефтяных компаний, бизнес-элит и представителями различных кланов. В Тюмени много лет за это отвечал Сергей Сарычев. А мэрия Тюмени, по словам эксперта, еще менее подкована в политических интригах, нежели областное правительство.
Безделов добавляет, что заменить зама по внуполу не так просто — варяг из другого региона будет на этой позиции неэффективен, поскольку не знает специфику. «У Кухарука сейчас, насколько я понимаю, нет готового кандидата на замену Шипилову. И это будет смещать фокус с решения проблем, на которые жаловались жители — выборы не за горами, и готовиться к 2026 году нужно уже сейчас. Уход Шипилова поставил губернатора в непростую ситуацию», — уверен политолог.
Тем не менее, Кухарук отпустил Шипилова не с пустыми руками. Экс-куратор политблока получил награду — почетный нагрудный знак «За безупречную службу».
Ранее URA.RU писало, что Кухарук переформатировал структуру правительства и обновил список членов кабмина. Подробнее о семи главных изменениях — в нашем материале.
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