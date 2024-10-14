Бастрыкин заинтересовался тюменской больницей, где женщине повредили кишечник

В Тюмени в областной больнице пациентке повредили кишечник во время процедуры, после оказанной помощи и вмешательств женщина скончалась. Инцидент произошел в 2021 году. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дело в кратчайшие сроки, сообщили инфоцентре ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову и ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклады», — указано в сообщении инфоцентра СК России. Исполнение поручений поставлено на контроль.
Известно, что женщина обратилась в медучреждение в рамках планового осмотра. После повреждения кишечника, ее госпитализировали. Но после двух операций она умерла.
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